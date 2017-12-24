«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси «Інтерсіті» на 9 січня
- Сьогодні, 11:16
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«Укрзалізниця» запустить рейси для «зручних подорожей пасажирів»
Для забезпечення перевезення пасажирів під час різдвяних свят 9 січня 2018 року у додатковий рейс вирушить швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 736/735 Київ – Запоріжжя – Київ. Про це інформує прес-служба «Укрзалізниці».
Швидкісний поїзд «Інтерсіті+» № 736 здійснить додатковий рейс 9 січня діючим графіком, а саме відправиться з Києва о 14:47 та прибуде до Запоріжжя о 21:58.
У зворотному напрямку із Запоріжжя поїзд № 735 вирушить о 22:58 та прибуде до Києва о 06:10. На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Ім. Т. Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Кам’янське та Дніпро.
Крім того, «Укрзалізниця» призначила на 9 січня додатковий рейс денного швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 755/756 Київ – Львів – Київ.
Поїзд відправиться з Києва о 23.31 та прибуде до Львова о 05.43. Зі Львова відправлення о 23.00 та прибуття до Києва о 05.16. Поїзд прослідує через Коростень, Здолбунів-Південний.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» анонсувала відкриття нових міжнародних кас.