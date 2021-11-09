«Укрзалізниця» оголосила про закупівлю газу із корупційною складовою, – ЗМІ

Журналісти стверджують, що «Укрзалізниця» може закупити газ на понад 1 млрд грн за сумнівною схемою

«Укрзалізниці» закидають, що вона закладає потенційно корупційну формулу

«Укрзалізниця» оголосила торги щодо закупівлі газу на понад 1 млрд грн за сумнівною схемою, що відкриває можливості для корупції. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на дані системи «Прозорро».

За інформацією з «Прозорро», Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» у вересні–листопаді оголосила низку закупівель газу на 1,26 млрд грн. Очікувана ціна газу у різних процедурах різна – від 32,90 до 37,04 грн за кубометр з ПДВ. Проте у всіх випадках «Укрзалізниця» не встановила жодного формульного підходу.

У такому випадку ціна палива для залізниці у разі ринкових коливань буде змінюватися відповідно до закону, який дозволяє зменшення або збільшення договірної ціни до 10% при підтвердженні довідками уповноважених органів. При цьому будь-яка сторона може відмовлятися погоджуватися на пропозицію іншої сторони. І поставки палива у окремі періоди можуть здійснюватися за ціною значно вищою від ринкової, оскільки приватний постачальник може не погоджуватися знижувати ціну.

«Наші гроші» наголосили, що така схема закупівель є сумнівною, та нагадали, що через використання такої схеми, яка дозволяла завищувати ціни на поставках дизеля до залізниці від фірми «Вог аеро джет», НАБУ та САП направили справу до суду.

Раніше член Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки стану «Укрзалізниці» Костянтин Бондарєв повідомив що згідно з висновками ТСК через тотальну корупцію та неефективний менеджмент «Укрзалізниця» щороку втрачає понад 10 млрд грн.