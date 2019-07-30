«Укрзалізниця» планує придбати ще 40 американських локомотивів



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Раніше «Укрзалізниця» вже отримала всі 30 локомотивів General Electric Фото: Facebook Євгена Кравцова

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про переговори з представниками Wabtec i «Ексімбанку»

Для «Укрзалізниці» планують закупити ще мінімум 40 американських локомотивів.

Про це написав у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Сьогодні з представниками Wabtec i «Ексімбанку» обговорили умови і часові рамки закупівлі чергової партії в мінімум 40 американських локомотивів для «Укрзалізниці». А також попросили передбачити окреме фінансування «Ексімбанку» для українських авіакомпаній, щоб вони змогли оновити свій повітряний флот сучасними літаками», - повідомив міністр.

Як відомо, «Укрзалізниця» вже отримала всі 30 локомотивів General Electric - останні п’ять прибули до України 1 лютого.

За словами керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, локомотиви, які вже в роботі, «показують себе вкрай ефективно».

«Як приклад - на 30% економимо пальне на ділянці Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха. До того ж, машини старого парку за добу проходять у середньому 360 км, а тепловози GE – 540 км», - зазначив Кравцов.

Нагадаємо, перший локомотив General Electric доставили в порт Чорноморськ 10 вересня 2018 року.