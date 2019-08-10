Укрзалізниця уклала договори на постачання дизпалива



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Компанія закуповує дизельне паливо на умовах 5-денної відстрочки платежу

АТ Укрзалізниця підписало перші договори постачання дизельного палива, укладені за підсумками переговорної процедури, яка відбулася 3 серпня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

В Укрзалізниці зазначили, що вдатися до цієї екстреної процедури змушені через штучне блокування тендерів окремими гравцями ринку.

Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що товариство не піддасться такому тиску та буде й надалі проводити прозору політику щодо закупівель дизельного палива.

За підсумками переговорів вдалося не тільки залучити нових постачальників, але й одержати ціну, яка склала від 25 250 до 25 550 грн за тонну. Тоді розрахункова економія склала близько 45 млн у порівнянні із плановим бюджетом закупівлі.

Оскільки ціни договорів прив’язані до показників Platts, коливання цін на ринку знаходить своє відображення й у ціні постачання. Через падіння показників Platts, яке відбулося за останній тиждень, Укрзалізниця одночасно із підписанням договорів також уклала додаткові угоди на зниження ціни.

Таким чином, станом на 9 серпня Укрзалізниця закуповуватиме дизельне паливо за цінами від 24 910 до 25 163 грн за тонну. Укрзалізниця закуповує дизельне паливо на умовах 5-денної відстрочки платежу.