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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» зірвала терміни капремонту та реконструкції для 40% колій

    &laquo;Укрзалізниця&raquo;&nbsp;у 2022 році планує відремонтувати 650 км колій - «Укрзалізниця» зірвала терміни капремонту та реконструкції для 40% колій
    «Укрзалізниця» у 2022 році планує відремонтувати 650 км колій

    Протягом 2021 року кілометраж прострочених капремонтом і реконструкцією дільниць зріс на 626 км

    На початок 2022 року прострочено терміни капітального ремонту та реконструкції понад 10 тис. км головних колій – з 26 тис. км головних колій, що експлуатуються (тобто для 38,4 % колій). Таку інформацію оприлюднили у Центрі досліджень залізничного транспорту, пише URM.

    У ЦДЗТ зазначили: у 2021 році було відремонтовано капітальним ремонтом та реконструкцією близько 272 км. шляхів – 78,5 отримали капремонт, а 194,3 км – реконструкцію. Водночас, протягом 2021 року кілометраж прострочених капремонтом і реконструкцією дільниць зріс на 626 км – з 9145,3 км у 2020 році, до 9772,1 у 2021 році. Таким чином, у 2022 році граничний термін експлуатації без проведення капітального ремонту та реконструкції отримають ще понад 600 км колії.

    Враховуючи, що «Укрзалізниця» у 2022 році планує відремонтувати 650 км, навіть якщо вона повністю виконає план, цього буде недостатньо навіть для того, щоб суттєво призупинити зростання кількості кілометрів з простроченим капремонтом і реконструкцією, і жодним чином не покращать ситуацію з інфраструктурою Укрзалізниці.

    Раніше в Центрі транспортних стратегій повідомляли, що оборот вантажних вагонів на залізниці став найгіршим за останні три роки, що негативно позначається на роботі бізнесу, і наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії, а також інвестицій у модернізацію інфраструктури.

    У свою чергу ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив: «Укрзалізниці» необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру та обновити колії, інакше і нові локомотиви, і вагони будуть просто стояти під парканом, адже у них не буде полотна, щоб їздити.

    Теги: Укрзалізниця промисловість залізниця
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    «Укрзалізниця» зірвала терміни капремонту та реконструкції для 40% колій