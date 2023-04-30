Туреччина закрила повітряний простір для вірменської авіакомпанії, пожежа на російському заводі: головне за ніч

Рейс із Парижа до Єревану здійснив незаплановану посадку в Кишиневі

Туреччина без попередження закрила свій повітряний простір для рейсів вірменської авіакомпанії Flyone Armenia до Європи. Водночас, у російській Пермі загорівся завод із виробництва озброєння. Між тим, у Брянській області Росії обстріл: спалахнула пожежа то обвалився будинок. У той же час, Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян та білорусів до змагань. Крім цього, Великобританія планує закупити для України далекобійні ракети.

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«Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 30 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

Туреччина раптово закрила повітряний простір для вірменської авіакомпанії

Туреччина без попередження закрила свій повітряний простір для рейсів вірменської авіакомпанії Flyone Armenia до Європи. Про це повідомив голова ради директорів авіаперевізника Арам Ананян, передає ТАСС.

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Він зазначив, що Flyone Armenia працює з пасажирами скасованих рейсів і найближчим часом проінформує про розвиток ситуації.

У російській Пермі загорівся завод із виробництва озброєння

У російському місті Перм виникла пожежа на території оборонного холдингу «Мотовіліхінські заводи», де виробляются снаряди для артилерії та реактивні системи залпового вогню. Про це повідомляє «Комерсант».

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«Після прибуття на місце події було встановлено, що відбувається горіння трансформаторної будки. На гасіння пожежі залучалися сили і засоби від МНС Росії в кількості 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки», – пише видання з посиланням на МНС.

У Брянській області обстріл: спалахнула пожежа та обвалився будинок

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що в селищі Суземка сталися пожежа і часткове руйнування житлового будинку нібито внаслідок обстрілу ЗСУ. Про це чиновник написав у своєму Telegram.

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«ЗСУ обстріляли селище Суземка. Є один постраждалий. Унаслідок влучання снаряда сталася пожежа і часткове руйнування одного житлового будинку. На місці працюють усі оперативні служби», – написав губернатор.

Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян і білорусів до змагань

Інформація про сімох із цих дзюдоістів є на порталі Центрального спортивного клубу армії (ЦСКА), що має безпосередній зв’язок із Міноборони РФ. Отже, серед російських дзюдоістів є і старші лейтенанти, і прапорщики.

Водночас у рекомендації МОК від березня 2023 року було вказано, що спортсменів з контрактами зі збройними силами Росії чи Білорусі до змагань не повинні допускати, зазначає «Суспільне». Можливо, що спеціально до чемпіонату світу Міноборони РФ ці контракти з ними розірвало. Але от, наприклад, прапорщика Інала Тасоєва ЦСКА вітав з днем народження ще у лютому цього року.

У заяві Федерації щодо повернення до змагань росіян та білорусів було вказано, що їх допустять лише після перевірки незалежною компанією. Її експерти мали вивчити біографії потенційних учасників, а також дослідити контент соціальних мереж, з особливим акцентом на можливу пропаганду війни.

Велика Британія планує закупити для України далекобійні ракети

Лондон планує провести закупівлю озброєння для потреб України коштом спеціального фонду для підтримки нашої держави. У переліку зброї фігурують далекобійні ракети, про які вже неодноразово просив офіційний Київ. Про це повідомили у Міністерстві оброни Сполученого королівства.

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Відомоство оголосило про закупівлю озброєння для забезпечення мобільності ЗСУ, ударів на великі відстані та посилення ППО. Закупівля далекобійної зброї триватиме до 4 травня.