Уряд ухвалив нову політику стосовно забезпечення підтримки ветеранів

Одним із пріоритетів державної політики на 2023 рік визначено ветеранську політику

5 квітня 2023 року Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів схвалив інструменти суспільної підтримки ветеранів-учасників бойових дій у післявоєнний період. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Політика ветеранського розвитку – це формування нової державної політики надання можливостей всебічної реалізації для ветеранів одночасно із впровадженням політики щодо гарантій їх соціального захисту. У Комітеті зазначають, що військовослужбовець не лише має бути готовим до захисту Батьківщини, але і був впевнений, що після завершення служби держава надасть йому всі необхідні інструменти для інтеграції в суспільство, громаду, родину.

Нова державна ветеранська політика передбачає безпекову, економічну, соціальну та міжнародну складові:

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Безпекова складова : ветеран – активний громадянин, готовий до оборони та національного супротиву (у разі ескалації військової загрози).

: ветеран – активний громадянин, готовий до оборони та національного супротиву (у разі ескалації військової загрози). Економічна складова : ветеран – це працевлаштований громадянин, платник податків, конкурентоспроможний на ринку праці.

: ветеран – це працевлаштований громадянин, платник податків, конкурентоспроможний на ринку праці. Соціальна складова : єдина система обліку отриманих послуг ветераном; підтримка фізичного та ментального здоров’я; адаптація до цивільного життя, інтеграція в суспільство, родину, громаду, трудові колективи; підтримка осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; забезпечення житлом (перехідний період).

: єдина система обліку отриманих послуг ветераном; підтримка фізичного та ментального здоров’я; адаптація до цивільного життя, інтеграція в суспільство, родину, громаду, трудові колективи; підтримка осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; забезпечення житлом (перехідний період). Міжнародна складова: впровадження стандартів ЄС та НАТО; розвиток ветеранської дипломатії; залученість до міжнародних ветеранських спортивних спільнот.

Учасники слухань у Комітеті наголосили на наступних важливих складових державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни. Комітет сприятиме економічній незалежності ветеранів війни, їхньої реінтеграції в суспільство, наданні послуг з професійної освіти, наданні якісних медичних послуг та забезпечення комплексної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей. Ветерани мають забезпечитися житлом, відновлення пошкодженого житла як одного з інструментів підтримки ветеранів війни, для них також спростять надання пільг, послуг і гарантіи, а також членам їх сімей та родинам загиблих захисників, забезпечення їх доступу до електронних послуг і сервісів.

Державна політика включатиме пенсійне забезпечення ветеранів війни та учасників бойових дій, а також сприятиме патріотичному вихованню молоді та удосконаленню державної політики вшанування пам’яті загиблих захисників України.

Учасники слухань акцентували увагу на необхідності створити службу (агентство) супроводу демобілізованих військовослужбовців, яка має надавати всебічну допомогу у вирішенні всіх питань, з якими захисник України стикається/стикатиметься у мирному житті.

З урахуванням зобов’язань держави щодо соціального захисту ветеранів війни, Комітет ухвалив низку рекомендацій учасників слухань Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та органам місцевого самоврядування. Зокрема, Уряду рекомендовано в найкоротші строки розробити та затвердити проект Плану заходів «Поствоєнної адаптації військовослужбовців/демобілізованих» та прискорити запуск та роботу Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

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Про хід виконання рекомендацій Кабінет Міністрів України має поінформувати Комітет до 1 серпня 2023 року.

Зазначимо, що за інформацією з відкритих джерел станом на 01 січня 2022 року в Україні налічувалося близько 500 тисяч учасників бойових дій. Прогнозована кількість ветеранів, членів їхніх сімей та сімей полеглих воїнів після перемоги – близько 3 млн. осіб.

Нагадаємо, що уряд хоче створити патронатну службу, яка полегшить інтегрування військових у цивільне життя після демобілізації. Також уряд хоче монетизувати довічні пільги для військових.