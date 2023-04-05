Українці у Польщі зможуть вигідно придбати житло: деталі програми
Квартира чи будинок мають бути куплені виключно для проживання в них, а не з інвестиційною метою
У Польщі підготували програму підтримки тих, хто хоче придбати своє перше житло. Очікується, що завдяки запровадженню цієї урядової програми іпотечні кредити для населення стануть дешевшими і доступнішими. Вигідно придбати помешкання зможуть і українські біженці. Про це йдеться на офіційному сайті уряду.
Основні умови програми «Перше житло»:
- Програма буде спрямована виключно для осіб віком до 45 років, які ніколи не мали свого житла в Польщі.
- Протягом 10 років держава буде доплачувати банкам за іпотечний кредит, щоб відсоткова ставка для того, хто його отримав, складала лише 2% (держава доплачуватиме різницю між фіксованою банківською ставкою по кредиту та двохвідсотковою ставкою).
- Максимальна сума іпотечного кредиту – 500 тис. злотих (≈ 4,25 млн грн), а для сімей - 600 тис. злотих (≈ 5,1 млн грн).
- Максимальний власний внесок того, хто захоче стати учасником програми, складатиме 200 тис. злотих (≈ 1,7 млн).
- Житло, що купуватиметься за програмою, може бути як з первинного, так і з вторинного ринку.
Проте одна з ключових умов для участі в цій програмі: квартира чи будинок мають бути куплені виключно для проживання в них, а не з інвестиційною метою. Потрібно буде підписати обов'язкову декларацію (з повними правовими наслідками) що помешкання, яке учасник програми купить під 2% річних, буде основним місце його проживання (або всієї його родини).
14 березня 2023 року уряд прийняв програму «Перше житло». Наступним етапом буде парламентська робота. Запланований запуск програми – 1 липня 2023 року.
До слова, у Польщі з 1 березня запрацювали нові правила перебування для переселенців із України, які вимушено шукали прихисток через війну. Умови стали дещо жорсткішими. «Главком» проаналізував головні зміни, які торкнуться українців у Польщі.
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