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Уряд запускає іпотеку під 3%: хто може отримати

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 18:16 glavcom.ua
Уряд запускає іпотеку під 3%: хто може отримати
Іпотекою під 3% можуть скористатись військовослужбовці, медики, вчителі та науковці 
фото ілюстративне

З наступного року програма запрацює для всіх українців

З 1 жовтня для чотирьох категорій громадян України запрацює програма «Доступна іпотека». Про це повідомляє «Урядовий портал».

«Програма «Доступна іпотека» запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша – це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія – це медики. Третя – вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія – науковці», – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки – до 20 років. Мінімальний початковий внесок – 20% від вартості житла.

«З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних», — додав очільник Уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки.

Раніше Денис Шмигаль пообіцяв іпотеку під 5% для всіх українців.

Нагадаємо, що за аналогією з державною програмою «єПідтримка» в Україні невдовзі можуть почати діяти програми «єІпотека» та «єСубсидія».

Теги: уряд Кабмін житло

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