Уряд готує до передачі в концесію шість вокзалів

Державні аеропорти передавати у концесію не планують

В Україні готують до концесії шість вокзалів, включаючи київський. Це може допомогти розвивати ці об'єкти та мати прозорі надходження від них.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, передача вокзалів в концесію може зробити об'єкти незбитковими.

«Це буде, найімовірніше, як нам рекомендує наш партнер Світовий банк, IFC, у форматі 1+1: тобто один великий вокзал і один менший вокзал. Тоді ми можемо знаходити стратегічного концесіонера, який зацікавлений у великому вокзалі. Маленький йому буде у донавантаження», - пояснив він.

За словами Криклія, це розпочнеться вже цього року, будуть запускати концесійні конкурси.

«Ми плануємо зараз київський з вінницьким вокзалом. Потім у нас Миколаїв, Дніпро, Харків і Чоп. Щодо цих об'єктів ще вивчаємо, як краще їх можна скомплектувати у цьому форматі 1+1. Можливо, Чоп буде йти у парі зі Львовом, бо це логічніше, зважаючи на локацію», - заявив він.

Також міністр пояснив, чому державні аеропорти не передають в концесію. За його словами, Україна не хотіла б їх «дешево віддавати».

«Тому по тих концесійних проектах, державних аеропортах ми взяли паузу до періоду, коли авіація відновиться. Щодо регіональних аеропортів, які на балансі облрад - там інша ситуація. Вони все одно мають знаходити якогось постійного стратегічного партнера», - зазначив він.

Наприкінці 2020 року Мінекономіки повідомило, скільки інвестицій отримала Україна від концесії. Отже, перші концесійні договори торік принесли Україні 3,7 млрд грн інвестицій.