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    Економіка та фінанси

    Уряд готує до передачі в концесію шість вокзалів

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    Київський вокзал хочуть передати у концесію&nbsp; - Уряд готує до передачі в концесію шість вокзалів
    Київський вокзал хочуть передати у концесію 
    Фото з відкритих джерел

    Державні аеропорти передавати у концесію не планують

    В Україні готують до концесії шість вокзалів, включаючи київський. Це може допомогти розвивати ці об'єкти та мати прозорі надходження від них.

    Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    За його словами, передача вокзалів в концесію може зробити об'єкти незбитковими.

    «Це буде, найімовірніше, як нам рекомендує наш партнер Світовий банк, IFC, у форматі 1+1: тобто один великий вокзал і один менший вокзал. Тоді ми можемо знаходити стратегічного концесіонера, який зацікавлений у великому вокзалі. Маленький йому буде у донавантаження», - пояснив він.

    За словами Криклія, це розпочнеться вже цього року, будуть запускати концесійні конкурси.

    «Ми плануємо зараз київський з вінницьким вокзалом. Потім у нас Миколаїв, Дніпро, Харків і Чоп. Щодо цих об'єктів ще вивчаємо, як краще їх можна скомплектувати у цьому форматі 1+1. Можливо, Чоп буде йти у парі зі Львовом, бо це логічніше, зважаючи на локацію», - заявив він.

    Також міністр пояснив, чому державні аеропорти не передають в концесію. За його словами, Україна не хотіла б їх «дешево віддавати».

    «Тому по тих концесійних проектах, державних аеропортах ми взяли паузу до періоду, коли авіація відновиться. Щодо регіональних аеропортів, які на балансі облрад - там інша ситуація. Вони все одно мають знаходити якогось постійного стратегічного партнера», - зазначив він.

    Наприкінці 2020 року Мінекономіки повідомило, скільки інвестицій отримала Україна від концесії. Отже, перші концесійні договори торік принесли Україні 3,7 млрд грн інвестицій.

    Теги: Дніпро Україна вокзал
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