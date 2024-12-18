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Офіційний курс долара наблизився до 42 грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Офіційний курс долара наблизився до 42 грн
Національний банк України встановив на 19 грудня курс 41 грн 90,48 коп. за долар
фото з відкритих джерел

Курс гривні до долара оновив попередній рекорд

На українському міжбанківському валютному ринку вперше за всю історію торгів котирування наближаються до 42 грн за долар. За даними Bloomberg, станом на 15:30 за Києвом угоди укладалися за курсом 41 грн 98 коп. за одиницю американської валюти.

Офіційний курс гривні також оновлює історичний мінімум гривні проти долара. Національний банк України встановив на 19 грудня курс 41 грн 90,48 коп. за долар, це на вісім копійок більше за показники попереднього дня, які також були рекордними.

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 19 грудня
Офіційний курс гривні до іноземних валют на 19 грудня
скріншот

Нагадаємо, у найближчі місяці в Україні прогнозується прискорене зростання цін. У листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі. Вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв.

Раніше Національний банк України підвищив облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5% річних. Рішення було ухвалено задля утримання інфляції під контролем, щоб поступово сповільнити інфляцію до цілі 5%.

До слова, з 9 по 13 грудня Національний банк України продав на міжбанку $1075,75 млн, при цьому купив $100 тис. Це другий найбільший показник за рік – більше продавали тільки у травні.

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Теги: Національний банк курс валют гроші курс доллара

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