Приватизація Центренерго має відбутися в пакеті з вугільними шахтами — експерт



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«Якщо залишити «Центренерго» при державі, то це питання буде тягнути рейтинг президента донизу»

Приватизація «Центренерго» повинна відбутися після її об’єднання з вугільними шахтами і створення вертикально-інтегрованої компанії. Про це пише член наглядової ради Інституту енергетичних стратегії Юрій Корольчук в своєму блозі на сайті «Кореспондент».

«Механізм вже практично розроблений і буде передбачати об’єднання «Центренерго» і вугільних шахт. Наразі більше дискусій викликає питання, які шахти підуть на приватизацію з «Центренерго». Там багато питань – і економічна ефективність шахт, і їх технічна відповідність, і соціальний аспект. Скоріше за все буде вирішувати уряд», — пише експерт.

За його словами, через обвал на світових ринках в кращому випадку стартова ціна компанії на початок 2021 року буде складати 6 млрд грн.

На думку Корольчука, президент Володимир Зеленський не буде зволікати з приватизацією «Центренерго», оскільки корупційні схеми довкола цієї компанії тягнуть його рейтинг вниз.

«І якщо залишити «Центренерго» при державі і, відповідно, при Зеленському, то це питання буде також тягнути рейтинг президента донизу. З цією позиції Зеленський не буде відкладати приватизацію «Центренерго», як це робив Порошенко», — вважає експерт.

Він додав, що група «Приват» Ігоря Коломойського, яка наразі управляє «Центренерго», може виступити одним із основних претендентів на купівлю вертикально-інтегрованої компанії на базі ТЕС компанії і перспективних державних вугільних шахт.

Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» знаходиться під операційним контролем групи «Приват» з липня 2019 р Контроль був встановлений після призначення главою компанії Володимира Потапенко. Він був призначений Кабінет Міністрів з 1 липня 2019, коли представником президента в уряді був Андрій Герус.

Після цього «Центренерго» почало закуповувати вугілля через близькі до «Привату» компанії і реалізувати все вироблене електрику підприємствам цієї групи за прямими договорами з дисконтом.

За інформацією Фонду державного майна, який володіє 78% акцій «Центренерго», приватизація компанії повинна відбутися в другому кварталі 2021 г. Ці зобов'язання передбачені також в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Генеральний директор «Центренерго» Олександр Корчинський в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив, що компанія необхідно передати перспективні державні вугільні шахти. Це дозволить поліпшити фінансовий стан компанії і підвищити її вартість.