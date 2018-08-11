Уряд очікує рекордний врожай кукурудзи



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Точніша інформація про об’єми врожаю буде відома 29 вересня

В Україні цього року очікується рекордний врожай кукурудзи. Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк сказав під час підписання меморандуму про взаєморозуміння на 2018/19 МР з представниками професійних об’єднань учасників зернового ринку.

«Очікуємо рекорд по валовому збору кукурудзи. У нас було багато очікуваних рекордів у цьому році, але погода постійно вносить якісь корективи. Ми будемо бачити по кукурудзі, який у нас є вал. Але я все ж таки думаю, що ми залишимося», - сказав Мартинюк.

За його словами, точніша інформація про об’єми врожаю буде відома 29 вересня.

Нагадаємо, на Київщині станом на 10 серпня 2018 року по ранній групі зернових та зернобобових усіма категоріями господарств з площі 251,8 тис. га, зібрано 1 млн 113 тис. 885 тонн при середній урожайності 45,0 ц/га.

Вінницька область намолотила два мільйони тонн зерна.

Джерело: Укрінформ