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    Уряд підвищив зарплату медиків: кому і на скільки

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    Заробітну плату на рівні не менше 13,5 тис. грн встановлюють фахівцям із базовою вищою та неповною вищою медичною освітою - Уряд підвищив зарплату медиків: кому і на скільки
    Заробітну плату на рівні не менше 13,5 тис. грн встановлюють фахівцям із базовою вищою та неповною вищою медичною освітою
    фото з відкритих джерел

    Кабмін підвищив мінімальну зарплату лікарів до 20 тис. грн

    З 1 січня 2022 року для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров'я, мінімальна зарплата встановлюється на рівні 20 тис. грн. Відповідну постанову Кабмін затвердив на засіданні 12 січня.

    «Розмір нарахованої заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється на рівні не менше 20 тис. грн для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров'я», – йдеться у документі.

    Крім того, заробітну плату на рівні не менше 13,5 тис. грн встановлюють фахівцям із базовою вищою та неповною вищою медичною освітою.

    Раніше стало відомо, що зарплати правоохоронців зростуть: коли і на скільки.

    Також повідомлялося, що українці будуть платити більше податків із зарплати.

    Ще У 2022 році педагоги можуть розраховувати на зростання заробітків. Однак зростання виплат стосуватиметься не всіх. У переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти. Тож для багатьох вчителів зарплата не зміниться..

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    Теги: Кабмін зарплата медицина гроші лікар
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    Уряд підвищив зарплату медиків: кому і на скільки