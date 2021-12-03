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    Економіка та фінанси

    Уряд планує заборонити звільняти вагітних

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    В Україні планують заборонити звільняти вагітних жінок - Уряд планує заборонити звільняти вагітних
    В Україні планують заборонити звільняти вагітних жінок
    фото з відкритих джерел

    Кабмін пропонує розширити економічні можливості праці жінок

    Уряд підтримав законопроект щодо удосконалення правового регулювання та заборони дискримінації працюючих жінок під час вагітності, пологів та вигодовування дитини. Відповідне рішення ухвалене на черговому засіданні.

    Чинне трудове законодавство містить низку застарілих норм, що не відповідають сучасним економічним реаліям та обмежують трудові права жінок. Водночас важливо зміцнити систему соціально-трудових гарантій найвразливіших категорій жінок – вагітних, жінок, які нещодавно народили, і які доглядають за грудними дітьми.

    Так, проектом закону пропонується:

    • заборонити на рівні законодавства дискримінацію в трудових відносинах за ознакою вагітності;
    • скасувати низку обмежень для праці жінок, що забезпечить їм повноцінну реалізацію права на працю;
    • надати гарантії жінкам на період проходження рекомендованих лікарем медичних обстежень, що проводяться у зв’язку з вагітністю (зокрема вагітну звільнятимуть від роботи на час рекомендованих лікарем медобстежень, що проводять у зв’язку із вагітністю. На цей період за працівницею зберігатимуть середній заробіток);
    • удосконалити процедуру надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з метою недопущення зменшення післяпологової частини цієї відпустки.

    Реалізація законопроєкту сприятиме зміцненню системи гарантій правового захисту працюючих жінок під час вагітності, пологів і вигодовування дитини, батьків, які поєднують роботу з сімейними обов’язками, а також дозволить імплементувати ряд міжнародних трудових стандартів у сфері охорони материнства.

    Теги: Кабмін закон робота уряд
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    Уряд планує заборонити звільняти вагітних