Новий держбюджет, смерть військового. 2 грудня за хвилину

Рада прийняла закон про державний бюджет на 2022 рік, Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок подав у відставку, на Донбасі від кулі снайпера загинув військовий

Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік. Як голосували нардепи

Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет на 2022 рік. За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.

Міністр фінансів Сергій Марченко з трибуни парламенту також заявив, що тренд останніх років, який визначатиме перспективи 2022 року – це суттєве зростання держави в економіці.

У відставку йде заступник глави МЗС Божок, який проходив у «справі Семочка»

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок подав у відставку із займаної посади. Коментуючи своє рішення, він зазначив, що розповість про його причини згодом.

Кабінет міністрів України призначив Божка заступником міністра закордонних справ України 13 березня 2013 року.

На Донбасі від кулі снайпера загинув 22-річний військовий

Поблизу Новотроїцького на Донбасі 1 грудня загинув солдат Валерій Геровкін, якому влітку виповнилося 22 роки. Як зазначається, Валерій народився 21 липня 1999 року, був родом із Краматорська. До лав Збройних сил вступив у вересні минулого року, у холодноярській бригаді піхотинець служив близько року.

ЄС надасть Україні €31 млн на зміцнення обороноздатності

Рада Європейського Союзу вирішила надати Україні €31 млн для зміцнення оборонних здібностей. Як повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пакет включатиме матеріально-технічну допомогу для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України.

Україна закриває в'їзд із низки країн через штам «Омікрон»

Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону на в'їзд для низки країн Африки через поширення Covid-штаму «Омікрон».

При цьому для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію на 14 діб. Нові правила набирають чинності з 00:00 3 грудня.

Ткаченко передумав йти у відставку і похвалився бюджетом на наступний рік

Міністр культури Олександр Ткаченко передумав йти у відставку, адже бюджет на культуру на 2022 рік суттєво зріс. Як заявила сьогодні заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, до другого читання бюджет на культуру було суттєво збільшено, тому «міністр працює».

Українцям виплатять тисячу гривень за вакцинацію: Рада прийняла закон

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому зміни до бюджету на 2021 рік щодо виділення коштів для нарахування вакцинованим українцям по 1000 грн. За законопроєкт №6297 проголосували 253 депутати.