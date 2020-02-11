Вітренко заявляє, що йому припинили виплачувати зарплату



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Юрій Вітренко вважає, що «Нафтогаз» « грубо порушив» умови його трудового договору Фото: facebook.com

Не маєте права. Юрій Вітренко звернувся до Андрія Коболєва із заявою щодо невиконання Нафтогазом трудових контрактів

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко звернувся до голови правління компанії Андрія Коболева із заявою щодо невиконання Нафтогазом трудових контрактів та порушення трудового законодавства. Про це Вітренко повідомив в Facebook.

Директор Нафтогазу уточнив, що подав заяву майже тиждень тому, минулої середи.

«На жаль, ці порушення дотепер не були виправлені, і, як про це було попереджено у заяві, відсьогодні я вимушений на це реагувати», - написав він.

У заяві Вітренка йдеться, що друга половина премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі мала бути виплачена ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено. Він додав, що таким чином Нафтогаз «грубо порушив» умови його трудового договору.

Вітренко підкреслив, що за затримку виплати заробітної плати передбачена фінансова, адміністративна і кримінальна відповідальність.

«Також зауважу, що дана затримка виплати заробітної плати наносить мені значних збитків, оскільки ці кошти могли бути розміщені мною на депозиті в банку і я міг би отримувати відсотки на цю суму. При цьому роботодавець отримує неправомірну вигоду через затримку виплати заробітної плати, оскільки роботодавець використав ці кошти для отримання процентного доходу на фінансовому ринку України», — заявив виконавчий директор Нафтогазу.

Вітренко вважає, що він «зробив найбільший внесок у те, що Нафтогаз отримав від Газпрому $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами у розмірі $7,2 млрд».

«Я формально і неформально відповідав за цей арбітраж з боку Нафтогазу. Я розробляв ключові економічні аргументи та їхнє обґрунтування. Я був офіційним представником Нафтогазу в арбітражі, а також свідком. Це був надзвичайно складний процес, пов’язаний з багатьма іншими проектами, які я теж успішно реалізував. Цей процес тривав більш ніж п’яти років. І це було надзвичайно потужне протистояння, з відповідними персональними ризиками», — йдеться в заяві.

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Вітренко нагадав, що рішення щодо розміру премії було ухвалене більш ніж півтора роки тому.

«Розмір премії чорним по білому записаний у моєму Трудовому договорі з Нафтогазом, що робить це рішення остаточним і обов’язковим до виконання з боку компанії. Рішення про розмір моєї премії було ухвалене органами компанії, уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Загальний розмір преміального фонду визначила наглядова рада, призначена Кабінетом міністрів. Мою частку визначив голова правління Компанії, свого часу теж призначений Кабміном, а потім перепризначений наглядовою радою», — заявив він.

Вітрненко додав, що «ні у Нафтогазу, ні у Кабміну немає права переглянути розмір премії, не порушивши таким чином трудовий договір». Він заявив, що 11 лютого почне звертатися до компетентних органів для захисту своїх інтересів та «притягнення винних у порушенні законодавства до відповідальності за такі порушення».

Нагадаємо, весною 2018 року наглядова рада Нафтогазу ухвалила рішення виплатити 41 співробітникові компанії премії на загальну суму $46,3 млн за перемогу над Газпромом в Стокгольмському арбітражі. $20,7 млн виплатили одразу. Другу частину премій в розмірі $25,6 млн мали виплатити після погашення Газпромом боргу перед Нафтогазом. 27 грудня 2019 року Газпром заплатив Нафтогазу $2,9 млрд (з урахуванням пені).

Раніше повідомлялося, що прем'єр Олексій ончарук просить спостережну раду «Нафтогазу» схаменутись і не виплачувати $29 млн премій менеджменту.

Уряд звернувся до наглядової ради Нафтогазу з проханням «утриматися поки що від якихось дій, спрямованих на виплату цих величезних премій, для того, щоб провести з ними консультацію».

«У цьому місяці вони збираються на засідання наглядової ради. Я розраховую, що до цього у нас відбудеться зустріч, і я думаю, що ми спробуємо знайти якесь компромісне рішення», - сказав очільник уряду.

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