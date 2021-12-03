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    3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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    3 грудня &ndash; Міжнародний день людей з інвалідністю - 3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
    фото з відкритих джерел

    Не варто цього дня сваритися та гніватися на рідних

    Сьогодні, 3 грудня, відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, а віряни відзначають День Прокла та свято ікони Божої Матері «Соболевська».

    В першу п’ятницю грудня також святкують День подяки бармену та Всесвітній день комп’ютерної графіки.

    Міжнародний день людей з інвалідністю

    Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається сьогодні, 3 грудня. Свято було проголошено у 1992 році Генеральною Асамблеєю ООН (резолюція 47/3).

    Історія його виникнення починалася у 80-х роках ХХ сторіччя, коли Організація Об’єднаних Націй оголосила 1983-1992 роки десятиліттям людей з інвалідністю. У цей період проводилися роботи з метою розробки заходів, направлених на поліпшення становища людей з інвалідністю і забезпечення рівних можливостей у суспільстві.

    Законом України від 16 грудня 2009 року № 1767-VI нашою державою було ратифіковано Конвенцію про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї.

    З метою забезпечення належних умов для реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод особами з інвалідністю, впровадження кращого світового досвіду у цій сфері, недопущення дискримінації, а також виконання зобов'язань, взятих Україною за Конвенцією про права інвалідів, Указом Президента України від 03 грудня 2015 року № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» також закріплено відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю в Україні щороку 3 грудня.

    Цей день є нагадуванням про необхідність виявляти турботу і милосердя до людей з особливими потребами. У світі налічується понад мільярд людей з інвалідністю.

    День подяки бармену

    В першу п’ятницю грудня святкують День подяки бармену (Bartender Appreciation Day). Цього року він припадає на 3 грудня. Свято зародилося в США і пов’язане з торгівлею напоїв марки Sailor Jerry. Саме вона намагається розповсюдити святкування у всьому світі.

    Мета свята – нагадати, що праця бармена досить важка та виснажлива, а тому їм за це потрібно дякувати.

    Всесвітній день комп’ютерної графіки

    3 грудня святкується Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів). Започаткувала свято американська компанія Alias у 1998 році.

    Дату святкування вибрали на честь абревіатури тривимірної графіки (3D): де 3 – число, а D – місяць грудень (англійською December).

    Яке сьогодні релігійне свято

    В церкві 3 грудня вшановують пам’ять святого Прокла, який жив приблизно в V столітті і служив єпископом в Константинополі. Богослов’я він навчався у самого Іоанна Златоуста. Отримав досить хороший обсяг знань в області Священного писання, а також опанував ораторським мистецтвом, що і дозволило йому проповідувати християнство. Відомо, що саме Прокл став свідком явища апостола Павла Іоанну. Уже після смерті останнього Прокл займає пост єпископа. У цьому сані він активно проповідував, всіляко викриваючи єресь і язичництво. Крім цього, Прокл дбав про знедолених і прославився численними чудесами.

    Так, в період патріаршества Прокла сталося руйнівний землетрус, і місцеві жителі разом з Проклом вийшли на вулицю, щоб политись. Під час молитви маленький хлопчик був підняти на небо, після чого повернувся цілим і неушкодженим, розповівши, що чув спів ангелів. Слова хлопчика повторили люди – і землетрусу більше не відбувалося. Після цього багато хто звернувся до віри.

    Що відзначають у світі:

    • у США – День яблучного пирога, День даху над головою,
    • на Кубі – День лікаря,
    • в Індії – День адвоката,
    • в Індії, Іспанії – День святого Франциска Ксаверія.

    Народні прикмети й традиції

    • Вважалося, що на Прокла з-під землі може вибратися нечисть і нашкодити людині. Тому люди говорили різні замовляння і молитву проти зла, а також стежили за погодою.
    • Якщо співає снігур, а сорока ховається під дах, то будуть суворі хуртовини.
    • Сильний сніг пішов рано вранці – вдень буде ясно і сонячно.
    • Перисті хмари довгою смугою зігнулися – буде заметіль.
    • Вночі та рано-вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі – буде ясна погода.
    • Тетерів сидить на верхівці дерева – буде сонячна і тепла погода.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не варто цього дня ходити до лісу, щоб не загубитися;
    • Не можна нині займатися важкою роботою;
    • Не потрібно сьогодні брати та давати гроші у борг;
    • Не варто цього дня сваритися та гніватися на рідних.

    Хто святкує день ангела

    У п'ятницю, 3 грудня, іменини відзначають Іларіон, Олександр, Олексій, Ганна, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак та Фекла.

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    Теги: свята гроші традиції
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    3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони