Кабмін призначив т. в.о. міністра екології



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Раніше Ірина Ставчук обіймала посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища

Ірина Ставчук стала першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів і уряд поклав на неї обов'язки в.о. міністра

Кабінет міністрів призначив Ірину Ставчук першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів та тимчасово поклав на неї обов'язки в.о. міністра. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 10 червня.

Раніше Ірина Ставчук обіймала посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

У 2006-2017 роках вона працювала в Національному екологічному центрі України і координувала роботу в сфері розробки та впровадження кліматоохоронної політики в Україні, брала участь в міжнародних переговорах ООН зі зміни клімату.

У 2008-2019 роках - координатор Climate Action Network в регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

Нагадаємо, 27 травня Кабінет міністрів перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Як повідомлялося раніше, Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля на два самостійні відомства.

На початку травня стало відомо, що голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв мав подати у відставку і покинути область. За словами джерела «Главкома» у Херсонській облдержадміністрації, Гусєв мав очолити нове міністерство. «Під Юрія створюють спеціальне міністерство. Міністерство сталого розвитку. Майже «Департамент щастя». Точно зрозуміти, чим воно буде займатися поки складно. Відомо, що в його веденні будуть проблеми екології», - розповіло тоді джерело.

До відома, у 2019 році уряд об’єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.