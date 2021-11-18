Уряд збільшив виплати для ковід-лікарень

Кабмін підняв глобальну ставку для виплат ковідним лікарням до 634 тис. грн з 1 листопада

У МОЗ зазначили, що збільшення виплат стало можливе через менші витрати влітку

Кабінет міністрів збільшив виплати для лікарень, у які госпіталізують хворих на коронавірусне захворювання. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Щоб підвищити виплати, уряд вніс зміни до пакета програми медичних гарантій «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19». Так, з 1 листопада глобальна ставка для медичних закладів за лікування коронавірусу зросте до 634 тисяч гривень.

Ця ставка виплачуватиметься за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, виплати підвищили, зокрема, через те, що зросло споживання кисню хворими.

«Бачимо необхідність збільшити вартість ковідного пакета, який буде виплачуватися для тих медзакладів, які працюють із хворими на Covid-19. Додатково пацієнтів за ці гроші забезпечуватимуть лікарськими засобами, що потрібні для лікування в умовах інтенсивної терапії та надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару», – заявив міністр.

Він нагадав, що з 1 квітня по 30 вересня 2021-го глобальна ставка сovid-пакета була 554 тисяч грн, а з 1 жовтня – 577 тисячі.

У МОЗ зазначили, що збільшення виплат стало можливе через менші витрати на коронавірус влітку, коли захворюваність в Україні була низькою.

Також нагадаємо, що сьогодні Рада прийняла закон, який допоможе ковід-лікарням купувати кисень.

Тим часом в Україні зростає кількість хворих на Covid-19: за добу понад 20 тисяч нових випадків. Щодоби хвороба забирає приблизно 700-800 життів.

Напередодні МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

Тим часом Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів.

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