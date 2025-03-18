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Через зупинку шахт у Покровську збитки «Метінвесту» зросли до $1,15 млрд у 2024 році

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Через зупинку шахт у Покровську збитки «Метінвесту» зросли до $1,15 млрд у 2024 році
Консолідований чистий збиток «Метінвесту» у 2023 році становив $194 млн
фото: metinvestholding.com

Не зважаючи на збільшення доходів: «Метінвест» зафіксував $1,15 млрд збитків за 2024-й рік

У 2024 році чистий збиток компанії Ріната Ахметова «Метінвест» збільшився у 6 разів порівняно з попереднім роком – до $1,152 млрд з $194 млн у 2023 році. У той же час виручка зросла до $8 млрд з $7,4 млрд, а показник EBITDA збільшився на 12%, до $957 млн. 

Зростання збитків викликане необхідністю створити резерв під часткове знецінення шахти «Покровськвугілля», яка була закрита через бойові дії, та зростанням витрат. Також зросли вільні грошові кошти та еквіваленти – до $657 млн з $646 млн на кінець 2023 року. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

«Внаслідок високого рівня невизначеності щодо подальшого розвитку військової ситуації в Україні, погіршення ситуації з безпекою у районі розташування Покровського вугільного підприємства, подальшого призупинення його видобутку, а також невідомі терміни відновлення діяльності, група створила резерв під часткове знецінення активів щодо українського виробника коксівного вугілля, який був визнаний у звіті про прибутки та збитки», – йдеться у звітності.

Консолідований чистий збиток «Метінвесту» у 2023 році становив $194 млн. Але рекордним для компанії лишається 2022 рік – тоді були зафіксовані збитки у $2,193 млрд (зниження у 11 разів), виручка впала на 11%, а показник EBITDA – на 54%.

Нагадаємо, від початку війни «Метінвест» спрямував на допомогу Україні та її громадянам 8,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова.

Крім того, компанія заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року «Метінвест», з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.

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Теги: інвестиції вугілля фронт завод

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