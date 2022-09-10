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В Африку прибуло чергове судно з українським зерном

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Африку прибуло чергове судно з українським зерном
До Судану прибуло чергове судно з українським зерном
фото з відкритих джерел

З початку реалізації ініціативи в країни Африки вже відправлено 16 суден

Сьогодні в Африку прибуло чергове судно з українським зерном в рамках «зернової ініціативи«.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

В один із Суданських портів прибув балкер SEAEAGLE з 65 тисячами тонн української пшениці. Він вийшов з порту «Чорноморськ« 26 серпня.

З початку реалізації ініціативи в країни Африки вже відправлено 16 суден і доставлено майже 500 тисяч тонн продовольства.

Зокрема, два судна з 60 тисячами тонн зерна були зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН для країн, які страждають від продовольчої кризи. Крім того, завдяки партнерам ООН закуплено ще 190 тисяч тонн зернових для подальшого експорту в Африку.

Теги: зерно Африка

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