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    Економіка та фінанси

    У березні українці почали активніше скупляти валюту

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    Фото: Національний банк України - У березні українці почали активніше скупляти валюту
    Фото: Національний банк України

    Населення минулого місяця більше скупляло готівкову іноземну валюту, ніж продавало

    Українці в березні купили через банківську систему $1,137 млрд, або на $77,3 млн більше готівкової іноземної валюти, ніж продали.

    Згідно з даними на сайті Національного банку України, купівля валюти населенням через банки перевищила її продаж вперше з грудня минулого року, коли українці купили в банках на $110,1 млн більше, ніж продали.

    Водночас показник продажу валюти населенням через банки з початку року – за перший квартал - залишається вищим за покупку на $161,6 млн.

    Нагадаємо, українці в грудні 2018 року купили через банківську систему на $110 млн готівкової більше іноземної валюти, ніж продали, проте в цілому за рік продаж валюти населенням через банки перевищив її купівлю на $1,5 млрд.

    Джерело: УНІАН

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