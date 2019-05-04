В Євросоюзі занепокоєні новими санкціями США проти Ірану



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Прапори США та Ірану

У ЄС «глибоко шкодують», що Сполучені Штати знову ввели санкції після виходу з ядерної угоди з Іраном

Євросоюз і три його члени висловили жаль з приводу нових санкцій США проти Ірану та закликали співпрацювати в сфері торгівлі з ісламською республікою.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС і та міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Великобританії, розміщеній на сайті МЗС ФРН.

«Ми … глибоко шкодуємо, що Сполучені Штати знову ввели санкції після виходу з JCPoA (ядерної угоди з Іраном - ред.). Ми залишаємося твердо переконаними, що ця угода необхідна для більшої стабільності та безпеки на Близькому Сході», - йдеться у заяві.

У ній говориться, що скасування санкцій, пов'язаних з ядерною зброєю, є ключовим елементом JCPoA, воно повинно не тільки позитивно впливати на торговельно-економічні відносини з Іраном, але перш за все на життя людей в країні.

Глави дипломатії ЄС і трьох країн підкреслили постійну прихильність до JCPoA, яка є центральним елементом світового режиму нерозповсюдження ядерної зброї та необхідною для національної та спільної європейської безпеки. Угода, на їх переконання, працює і досягає поставленої мети, Іран дотримується її, що підтверджує МАГАТЕ у своїх 14 звітах.

Міністри закликали всі країни, включаючи Росію та Китай, як учасників JCPoA продовжувати виконувати законну угоду, а Тегеран - продовжувати повною мірою виконувати свої зобов'язання відповідно до Угоди та Договору про нерозповсюдження.

Вони також звернулися до третіх країн за підтримкою фінансових потоків та експорту до Ірану.

«Ми налаштовані разом з іншими європейськими партнерами докласти зусиль для сприяння продовженню законної торгівлі з Іраном, у тому числі шляхом створення спеціального органу INSTEX», - йдеться у заяві.

У документі зазначено, що акціонери мають намір значно збільшити свої фінансові внески до оперативного бюджету INSTEX.

Напередодні ЄС і Туреччина закликали США скасувати нафтові санкції проти Ірану.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати з 1 травня скасовують тимчасові дозволи на імпорт нафти і газового конденсату з Ірану для п’яти країн, щодо яких ці дозволи діяли з осені 2018 року. Йдеться про Китай, Індію, Японію, Південну Корею і Туреччину.

Також США хочуть повного припинення експорту нафти із Ірану.

Саудівська Аравія готова компенсувати дефіцит нафти на фоні припинення експорту із Ірану.

До слова, нащодавно керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що вони можуть почати блокування поставок нафти з Перської затоки, якщо буде посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.

Джерело: Укрінформ