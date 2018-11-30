В Нацбанку запевнили, що обвал гривні тимчасовий



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Нацбанк готовий, у разі необхідності, до проведення валютних інтервенцій з метою недопущення різких чи надмірних коливань курсу гривні

Зростання курсів іноземних валют відбувається внаслідок впливу ситуативних та психологічних факторів, що пов'язані з введенням воєнного стану.

Про це у Facebook написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

«Зростання курсів іноземних валют до гривні відбувається переважно внаслідок впливу ситуативних та психологічних факторів. Це все має тимчасовий характер», - йдеться у повідомленні.

Данилишин зауважив, що Національний банк уважно відслідковує стан та тенденції валютного ринку й готовий, у разі необхідності, до проведення валютних інтервенцій з метою недопущення різких чи надмірних коливань курсу гривні. Наразі обсяг міжнародних резервів НБУ сягає 17,8 млрд дол. США. Інфляційні ризики знаходяться в прямій залежності від ситуації на валютному ринку.

Голова Ради Нацбанку також зазначив, що з урахуванням серйозного навантаження з виплат по зовнішньому державному боргу у 2019 році важливою є співпраця із офіційними кредиторами України. Міжнародний валютний фонд вважає, що підстав для обмеження попередньо визначених обсягів співпраці з Україною немає. Україна своєчасно та в повному обсязі виконує свої зобов'язання.

«До кінця поточного року очікується отримання траншу кредиту від МВФ в сумі від 1,5 млрд доларів та 0,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС (набуло чинності законодавче Рішення Європарламенту та Ради ЄС про надання Україні Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 1 млрд євро«), - наголосив Данилишин.

Нагадаємо, у Національному банку одразу попередили: немає ризиків для безперебійної роботи банківського сектору у разі запровадження воєнного стану. Голова Нацбанку повідомив, що ліквідність банківського сектору становить близько 75 млрд грн.

«Це є достатнім для його належного і безперебійного функціонування», - цитує голову Нацбанку прес-служба НБУ.