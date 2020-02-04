В уряді анонсували скасування другої платіжки за газ, щоб «не дратувати українців»



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З 1 січня за газ і його доставку українці повинні платити окремо

Зараз напрацьовується механізм, щоб не було окремих платіжок за транспортування та за споживання газу, заявив міністр енергетики

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що в уряді наразі працюють над створенням єдиної платіжки за транспортування газу та його споживання.

Про це глава Міненерго заявив в ефірі токшоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Регулятор у нас незалежний, він має забезпечити баланс інтересів споживачів і галузі, але зараз напрацьовується, щоб не було окремих платіжок за транспортування та за споживання газу. Щоб це була окрема величина, яку треба сплатити, але не дві платіжки, щоб не дратувати українців», – сказав міністр.

Він також пояснив, що чому українці повинні плати за газ, яким не користуються.

Як відомо, через додаткові платіжки за транспортування газу люди стоять у величезних чергах.

На днях заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що у лютому Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично, тож додаткове звернення громадян не потрібне.

Нагадаємо, з 1 січня за газ і його доставку українці повинні платити окремо. Сума в платіжці за розподіл газу залежить від спожитих обсягів. За основу буде братися обсяг використаного палива за попередній період (на 2020 рік це час із 1 жовтня 2018-го до 30 вересня 2019-го), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевих операторів.