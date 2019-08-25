В НБУ заявили, що в Україні стали менше підробляти гривню



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Кількість підроблених банкнот національної валюти є стабільно низькою

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Національний банк констатує зниження кількості підроблених банкнот національної валюти за підсумками першого півріччя 2019 року.

Так, кількість та сума підроблення банкнот гривні за перше півріччя 2019 року, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року, знизилися на 26% та 20% відповідно.

«Тож загалом кількість підроблених банкнот національної валюти є стабільно низькою», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, традиційно більшість (99%) вилучених з обігу у першому півріччі 2019 року підроблених банкнот гривні припадала на банкноти чотирьох номіналів:

500 грн (50% від загальної кількості вилучених підробок), 100 грн (24%), 200 грн (14%), 50 грн (11%).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становили лише 1%.

Найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.