В Росії відреагували на нові санкції Євросоюзу

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Офіційний представник МЗС Росії нагадала, що російська сторона «зберігає за собою право» відреагувати на санкції

У МЗС Росії прокоментували рішення Ради ЄС від 14 травня про включення ряду співробітників виборчих органів окупованого Криму і Севастополя в список осіб, на яких поширюються незаконні персональні санкції ЄС.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Нові заходи Євросоюзу вкотре демонструють його справжнє ставлення до населення Криму, інтересів і сподівань жителів півострова. Забувши про високі принципи демократії і прав людини, у Брюсселі наполегливо прагнуть «покарати» тих, хто причетний до організації демократичних волевиявлень на півострові. (Представникам, - ред.) ЄС, мабуть, не дають спокою суттєві позитивні зміни у житті кримчан після 2014 р., особливо на контрасті з ситуацією на Україні…» – йдеться у повідомленні.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова нагадала, що російська сторона «зберігає за собою право» відреагувати на санкції.

«Єдиний практичний результат санкцій - накопичення «подразників», що перешкоджають вибудовуванню взаємовигідного діалогу і співпраці з Росією в інтересах наших громадян», - заявила Захарова.

Як повідомляв «Главком», Рада Євросоюзу запровадила санкції проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

Як відомо, вибори президента Росії пройшли 18 березня.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що явка на незаконних виборах президента РФ у окупованому Криму становила 42%.