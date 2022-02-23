У Сумах запрацював інклюзивний садочок, збудований за програмою «Велике будівництво»

Дитячий садок у Сумах є унікальним – він є розробкою місцевих архітекторів та дизайнерів

У мережі з’явилися світлини нового дитячого садочка, який у Сумах побудували у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Їх оприлюднив у своєму Facebook Юрій Голик.

«Коли мова йде про школи та дитячі садочки «Великого будівництва», фінальна крапка у таких об’єкта – не завершення робіт і не акт введення у користування. Фінальна крапка в такому випадку – щасливі усміхнені діти у цих школах та садиках», – прокоментував він.

«На фото – побудований з нуля дитячий садочок в Сумах та перші діти, які прийшли до нього сьогодні», – додав Голик.

Повідомляється, що дитячий садок у Сумах є унікальним. Він є розробкою місцевих архітекторів та дизайнерів. Особливість будівлі в тому, що в садочку максимально використовуватиметься природне освітлення. У дитсадку також передбачено басейн, підйомник, теплу підлогу.

У триповерховій будівлі є ліфт для дітей з інвалідністю. Також обладнані медичний та харчовий блоки, спортивна зала та кімнати для ігор. Новий заклад розрахований на 160 дітей.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що цьогоріч заплановано побудувати чи реконструювати 141 школу, 133 дитячі садочки, чотири заклади освіти іншого рівня, чотири малі групові будинки тощо.