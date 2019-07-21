В Україні банки по-новому подаватимуть плани відновлення діяльності



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Банки мають подати плани до Національного банку до 1 жовтня 2020 року та щороку їх оновлювати

Національний банк запровадив вимоги до розроблення планів відновлення діяльності банків України та банківських груп.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Ці вимоги спонукатимуть банки та банківські групи (далі – банки) розробити реалістичні варіанти відновлення фінансової стійкості у разі суттєвого погіршення фінансового стану або настання стресової ситуації.

Наявність такого плану сприятиме швидкій стабілізації роботи цих установ в умовах кризи.

Банки розроблятимуть План з урахуванням особливостей своєї діяльності, профілю ризику, характеру і обсягів банківських послуг.

План має передбачати:

ефективну систему індикаторів погіршення фінансового стану банків, яка включає кількісні (капітал, ліквідність, прибутковість тощо) та якісні (наприклад, вимоги клієнтів щодо дострокового погашення зобов’язань чи негативні наслідки судових рішень) показники та базується на результатах власної оцінки ризиків банку;

моделювання стрес-сценаріїв, які включають події, що можуть призвести до неплатоспроможності (дефолту) банку;

реалістичні варіанти відновлення фінансової стійкості із мінімальними операційними затратами, які визначаються банком за результатами стрес-тестування.

Розроблення Планів згідно з вимогами Національного банку є обов’язковим для системно важливих банків та рекомендованим для інших банків.

Банки мають подати плани до Національного банку до 1 жовтня 2020 року та щороку їх оновлювати.

Національний банк оцінює повноту та якість, а також ефективність та реалістичність поданих банками Планів, та враховує результати оцінки під час здійснення банківського нагляду.