Людство відмовиться від м’яса і молока - експерт



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Сучасний раціон не сприяє здоров'ю людей, а сільськогосподарські техніки в кінцевому підсумку призводять до виснаження ґрунту

Споживання молочних продуктів може знизитися на 20%, а м'яса - наполовину, - Фабер

У світі відбудеться різке зниження споживання молока і м'яса.

Такий прогноз зробив голова ради директорів французької компанії Danone Еммануель Фабер.

За словами Фабера, споживання молочних продуктів може знизитися на 20%, а м'яса - наполовину.

«Цю тенденцію він пов'язав з тим, що люди все частіше шукають альтернативу продуктам тваринного походження», - йдеться у повідомленні.

За словами Фабера, сучасний раціон не сприяє здоров'ю людей, а сільськогосподарські техніки в кінцевому підсумку призводять до виснаження ґрунту.

Глава Danone передбачає, що всього через одне покоління земля може перестати бути родючою.

Згідно з підрахунками Euromonitor, світовий ринок молочних альтернатив цього року перевищить $18 мільярдів (зростання на 3,5 відсотка в порівнянні з 2018-м). Частка традиційного молока на ринку поки переважає - вона становить трохи менше $120 мільярдів доларів. Продажі коров'ячого молока знижуються протягом останніх чотирьох років, а, наприклад, вівсяного молока за останній рік підскочили на 36% - до $53 мільйонів.

У середині листопада стало відомо, що найбільший американський виробник молока - Dean Foods - подав заяву про банкрутство. Це сталося на тлі обвалу продажів. Спад пояснили тим, що американці стали рідше вживати традиційне молоко, вважаючи за краще йому рослинні альтернативи.