  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Людство відмовиться від м’яса і молока - експерт

    • Розсилка
    Сучасний раціон не сприяє здоров'ю людей, а сільськогосподарські техніки в кінцевому підсумку призводять до виснаження ґрунту - Людство відмовиться від м’яса і молока - експерт
    Сучасний раціон не сприяє здоров'ю людей, а сільськогосподарські техніки в кінцевому підсумку призводять до виснаження ґрунту

    Споживання молочних продуктів може знизитися на 20%, а м'яса - наполовину, - Фабер

    У світі відбудеться різке зниження споживання молока і м'яса.

    Такий прогноз зробив голова ради директорів французької компанії Danone Еммануель Фабер.

    За словами Фабера, споживання молочних продуктів може знизитися на 20%, а м'яса - наполовину.

    «Цю тенденцію він пов'язав з тим, що люди все частіше шукають альтернативу продуктам тваринного походження», - йдеться у повідомленні.

     За словами Фабера, сучасний раціон не сприяє здоров'ю людей, а сільськогосподарські техніки в кінцевому підсумку призводять до виснаження ґрунту.

    Глава Danone передбачає, що всього через одне покоління земля може перестати бути родючою.

    Згідно з підрахунками Euromonitor, світовий ринок молочних альтернатив цього року перевищить $18 мільярдів (зростання на 3,5 відсотка в порівнянні з 2018-м). Частка традиційного молока на ринку поки переважає - вона становить трохи менше $120 мільярдів доларів. Продажі коров'ячого молока знижуються протягом останніх чотирьох років, а, наприклад, вівсяного молока за останній рік підскочили на 36% - до $53 мільйонів.

    У середині листопада стало відомо, що найбільший американський виробник молока - Dean Foods - подав заяву про банкрутство. Це сталося на тлі обвалу продажів. Спад пояснили тим, що американці стали рідше вживати традиційне молоко, вважаючи за краще йому рослинні альтернативи.

    земля ринок продукти їжа молочна продукція харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ