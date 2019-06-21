В Україні дорожчає долар і євро: курс валют від Нацбанку



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Нацбанк встановив офіційні курси гривні щодо іноземних валют станом на 21 червня

Долар коштуватиме 26,37 гривні

Національний банк України визначився з офіційними курсами валют, які діятимуть у п'ятницю, 21 червня. Ці ж курси діятимуть і протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі.

Долар США додасть 4 копійки і коштуватиме 26,37 грн.

Євро здорожчає на 31 копійку і становитиме 29,82 грн.

Національний банк України станом на 21 червня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1171.644869 грн;

Срібло — 12.673406 грн;

Платина — 680.947282 грн;

Паладій — 1276.246166 грн.

Порівняно з 20 червня курс усіх металів зріс.

Нагадаємо, за підрахунками Міжнародного валютного фонду курс гривні до долара у 2019 році складе 28,7 грн за долар.

Історичні антирекорди гривні стосовно іноземних валют в офіційних курсах НБУ: долар США 26 лютого 2015-го сягнув найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року - 35,66 грн.