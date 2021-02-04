Новий антитютюновий закон № 4358 призведе до зростання «тіньового» ринку сигарет, – ЗМІ

Автори законопроєкту пропонують заборонити продаж та виробництво пачок із закругленими краями. Однак саме пачки такого типу Україна експортує в Європу

Законопроєктом № 4358 пропонується заборонити продаж тютюнових виробів особам молодше 21 років

Ухвалення законопроекту №4358 «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну», розробленого нардепом Ладою Булах за підтримки громадської організації «Життя», може мати цілий ряд негативних наслідків як для економіки України, так і для здоров'я звичайних українців. Про це пише «Delo.ua».

Попередні версії антитютюнового закону Булах не отримували схвалення в Раді, так як вони не відповідають директивам ЄС і конвенції ВООЗ. Нинішній законопроект практично не обговорювався з представниками ринку і так само містить кілька ініціатив, ефективність яких сумнівна.

Наприклад, автори законопроєкту пропонують заборонити продаж та виробництво пачок із закругленими краями. Однак саме пачки такого типу Україна експортує в Європу. Крім цього пропонується заборонити видиму викладку тютюнових виробів в магазинах, хоча норми ЄС і ВООЗ не вимагають цього робити.

Також в законопроєкті існує пряме порушення прав і свобод українських громадян – там пропонується заборонити продаж тютюнових виробів особам молодше 21 років. При цьому офіційний вік повноліття в Україні, що має на увазі отримання всіх прав і свобод громадянина, настає в 18 років.

Інша радикальна пропозиція Булах – заборона на виробництво сигарет з добавками. «Директива ЄС дійсно забороняє добавки, але тільки ароматичні та смакові. У той час як при виробництві сигарет використовують цукор, який потім виводиться з тютюну в процесі сушіння», – зазначає ЗМІ.

Як зауважує видання, перераховані вище ініціативи можуть призвести до зростання ринку нелегальних тютюнових виробів, який за станом на жовтень і так складав 10% від всього ринку сигарет. В результаті споживачі будуть курити несертифікований продукт, з якого не платяться податки.

Інша проблема, пов'язана з законопроєктом – необхідність переобладнання виробництв під вимоги Булах, зокрема, на виготовлення пачок нової форми. Незважаючи на це, законопроєкт передбачає лише рік відстрочки перед вступом в силу, хоча, наприклад, директива ЄС встановлює підготовчий період в розмірі не менше двох років.

«Хоча з урахуванням всього вищесказаного, ніякого перехідного періоду не буде достатньо, щоб навіть спробувати його (законопроект №4358 – прим. ред.) гармонізувати з українським законодавством, Директивами ЄС і здоровим глуздом», - підкреслює видання.