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    Скільки коштує прийняти гарячу ванну в різних містах України

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    Не аналізували вартість гарячої ванни окупованого Криму - Скільки коштує прийняти гарячу ванну в різних містах України
    Не аналізували вартість гарячої ванни окупованого Криму

    Найдорожче прийняти ванну в Луцьку

    Стало відомо, де в Україні найдешевше та найдорожче прийняти ванну. Український аналітичний портал «Слово і діло» перевірив тарифи на гарячу воду.

    Розрахунок вартості гарячої ванни вели відповідно до середнього обсягу – це 160 літрів. Також без розрахунку розведення холодною водою. Про це повідомляє Інформаційна Вінниччина з посиланням на «Слово і діло».

    Найдорожча гаряча ванна вийшла в Луцьку – 18,83 гривень, а найдешевша Одесі – 12,02 гривень.

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    Інфографіка Слово і діло

    Через відсутнє централізоване гаряче водопостачання не враховували наступні міста: Ужгород, Чернівці та Кропивницький. А також не аналізували вартість гарячої ванни окупованого Криму.

    Наприклад, Вінниця посіла 11 місце серед найдорожчих гарячих ванн – 15, 24 гривень. А 10 місце перед нашим містом посів Краматорськ – 15,40 гривень за гарячу ванну, а 12 сходинку зайняла Полтава – 15,20 гривень.

    Нагадаємо, Кабмін обговорює проєкт зміни тарифів, згідно з яким споживачів розділять на чотири категорії. Тож Україні наступного місяця зміняться тарифи на електроенергію. Нововведення очікуються й в системі оплати.

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    Теги: Полтава тарифи Вінниця Кропивницький Ужгород Вінниччина Чернівці водопостачання
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    Скільки коштує прийняти гарячу ванну в різних містах України