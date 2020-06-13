В Україні підрахували кількість фермерських господарств



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Всього приватних підприємств, які вели діяльність в 2019 році, в Україні зареєстровано більше 200 000

За прогнозами експертів, кількість фермерських господарств до кінця року може зменшиться на десять-дванадцять відсотків

В Україні, за результатами діяльності в 2019 році налічувалося 46 794 фермерських господарств. Про це повідомляє прес-служба Державної служби статистики України.

У повідомленні говориться, що в Україні діє 28 000 кооперативів, з них сільськогосподарських виробничих – 1008.

Також в країні ведуть діяльність 1268 обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів та 761 споживчий кооператив.

Всього приватних підприємств, які вели діяльність в 2019 році, в Україні зареєстровано більше 200 000.

У той же час, за словами екс-голови Асоціації фермерів і землевласників України Івана Томича, фермери як робітничий клас можуть в Україні взагалі зникнути, оскільки залишилися один на один зі своїми проблемами.

Нагадаємо, Державна служба статистики планує провести перепис сільськогосподарських домогосподарств. Мета такого перепису – отримання інформації для прийняття управлінських рішень.

Як повідомлялося, голови об’єднаних територіальних громад і сільських рад виступили за введення мінімальної податкової виплати для аграріїв і детінізацію агропромислового комплексу, що передбачає законопроєкт №3131. Цей законопроєкт передбачає введення мінімальної податкової виплати з кожного гектара землі сільгосппризначення, а не введення додаткового податку.

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