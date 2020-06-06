В Україні планують вперше провести перепис сільськогосподарських домогосподарств
Мета такого перепису – отримання інформації для прийняття управлінських рішень
Державна служба статистики планує провести перепис сільськогосподарських домогосподарств.
Про це під час зустрічі з журналістами заявив голова Держстату Ігор Вернер.
«В Україні ще жодного разу не було сільськогосподарського перепису. В 2001 році у нас був Всеукраїнський перепис, у ході якого ми встановили точну кількість населення і його характеристики. На жаль, в сільському господарстві ми не мамо такої інформації. Мова йде про домогосподарства», – зазначив Вернер.
За його словами, мета такого перепису – отримання інформації для прийняття управлінських рішень.
«Нам потрібно знати, яких тварин тримають люди, які культури вирощують. Як пізнати увесь цей потенціал в сільському господарстві? Цей перепис робиться для прийняття обґрунтованих рішень, щоб було зрозуміло, куди потрібно вкладати гроші, що потрібно дотувати. Для побудови грамотної державної політики в певних областях», – підкреслив голова Держстату.
Основною метою проведення сільськогосподарського перепису називалося отримання цілісної, об’єктивної та достовірної інформації щодо різноманітних характеристик сільського господарства. Відповідно до положень законопроєкту, суб’єктами сільськогосподарського перепису мали стати: респонденти (виробники сільськогосподарської продукції); тимчасовий персонал (спеціально підготовлені особи, які залучаються до проведення сільськогосподарського перепису); центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; користувачі (юридичні або фізичні особи, які використовують дані, отримані під час сільськогосподарського перепису).
Джерело: Укрінформ