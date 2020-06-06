В Україні планують вперше провести перепис сільськогосподарських домогосподарств



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Проведення сільськогосподарського перепису це отримання цілісної, об’єктивної та достовірної інформації щодо різноманітних характеристик сільського господарства

Мета такого перепису – отримання інформації для прийняття управлінських рішень

Державна служба статистики планує провести перепис сільськогосподарських домогосподарств.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив голова Держстату Ігор Вернер.

«В Україні ще жодного разу не було сільськогосподарського перепису. В 2001 році у нас був Всеукраїнський перепис, у ході якого ми встановили точну кількість населення і його характеристики. На жаль, в сільському господарстві ми не мамо такої інформації. Мова йде про домогосподарства», – зазначив Вернер.

За його словами, мета такого перепису – отримання інформації для прийняття управлінських рішень.

«Нам потрібно знати, яких тварин тримають люди, які культури вирощують. Як пізнати увесь цей потенціал в сільському господарстві? Цей перепис робиться для прийняття обґрунтованих рішень, щоб було зрозуміло, куди потрібно вкладати гроші, що потрібно дотувати. Для побудови грамотної державної політики в певних областях», – підкреслив голова Держстату.

У квітні 2007 року Верховною Радою України був розглянутий в першому читанні і прийнятий за основу законопроєкт «Про сільськогосподарський перепис». Проте, у зв’язку із завершенням роботи Верховної Ради п’ятого скликання розгляд законопроєкту не було завершено.

Основною метою проведення сільськогосподарського перепису називалося отримання цілісної, об’єктивної та достовірної інформації щодо різноманітних характеристик сільського господарства. Відповідно до положень законопроєкту, суб’єктами сільськогосподарського перепису мали стати: респонденти (виробники сільськогосподарської продукції); тимчасовий персонал (спеціально підготовлені особи, які залучаються до проведення сільськогосподарського перепису); центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; користувачі (юридичні або фізичні особи, які використовують дані, отримані під час сільськогосподарського перепису).

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Джерело: Укрінформ