В Україні прогнозують дефіцит цукру



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За прогнозами «Укрцукру», у 2019 році Україна зможе отримати в межах 1,1-1,2 млн тонн цукру, що призведе до дефіциту на ринку

Перші сходи цукрових буряків постраждали від перезволоження грунту та високої вологості повітря

Через рясні дощі урожай цукрових буряків постраждає, через що зменшиться виробництво цукру українськими заводами.

Про це повідомляє прес-служба «Укрцукру».

За даними асоціації, в цьому році перші сходи цукрових буряків постраждали від перезволоження грунту та високої вологості повітря.

«З огляду на всі фактори, можемо спрогнозувати, що цукристість і врожайність буде нижче очікуваного рівня, що, в свою чергу вплине на виробництво цукру», - повідомляє асоціація.

За прогнозами «Укрцукру», у 2019 році Україна зможе отримати в межах 1,1-1,2 млн тонн цукру, що призведе до дефіциту на ринку.

До слова, Україна вичерпала квоти на безмитну поставку цукру в Євросоюз за перший календарний місяць 2019 року.