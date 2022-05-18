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    Економіка та фінанси

    Telegram-канали, які допоможуть швидко знайти роботу (список)

    Work.ua допоможе українцям шукати роботу через Telegram - Telegram-канали, які допоможуть швидко знайти роботу (список)

    Work.ua допоможе українцям шукати роботу через Telegram

    фото з відкритих джерел

    Канали створені на базі платформи Work.ua

    В Україні створено 22 Telegram-канали, де можна швидко шукати роботу під час війни. Канали створені на базі платформи Work.ua.

    Станом на зараз на сайті Work.ua розміщено понад 17 тис. вакансій. Найпопулярніші вакансії в Україні: менеджер з продажу, водій, бухгалтер, кухар, касир, вантажник, оператор call-центру, бариста тощо. Середня зарплата в Україні за вакансіями у розрахунку за останні сім днів складає 13 466 грн.

    Список Telegram-каналів:

    Крім цього, у воєнний час Work.ua запровадив актуалізацію вакансій кожні 7 днів, щоб зробити пошук роботи більш результативним.

    Додамо, що з початком війни в Україні кількість вакансій різко зменшилася, а резюме – побільшало. Кожен другий українець або втратив роботу, або отримує не довоєнний розмір заробітної плати. Ознайомитись зі статистикою, кому найважче знайти роботу під час війни можна тут.

    Теги: росія окупанти війна Україна робота окупація #stoprussia
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    Telegram-канали, які допоможуть швидко знайти роботу (список)