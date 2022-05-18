Telegram-канали, які допоможуть швидко знайти роботу (список)
Work.ua допоможе українцям шукати роботу через Telegram
Канали створені на базі платформи Work.ua
В Україні створено 22 Telegram-канали, де можна швидко шукати роботу під час війни. Канали створені на базі платформи Work.ua.
Станом на зараз на сайті Work.ua розміщено понад 17 тис. вакансій. Найпопулярніші вакансії в Україні: менеджер з продажу, водій, бухгалтер, кухар, касир, вантажник, оператор call-центру, бариста тощо. Середня зарплата в Україні за вакансіями у розрахунку за останні сім днів складає 13 466 грн.
Список Telegram-каналів:
- Київ — https://t.me/workua_kyiv;
- Дніпро — https://t.me/workua_dnipro;
- Львів — https://t.me/workua_lviv;
- Харків — https://t.me/workua_kharkiv;
- Одеса — https://t.me/workua_odesa;
- Івано-Франківськ — https://t.me/workua_ivanofrankivsk;
- Вінниця — https://t.me/workua_vinnytsya;
- Чернівці — https://t.me/workua_chernivtsi;
- Кропивницький — https://t.me/workua_kropyvnytskyi;
- Полтава — https://t.me/workua_poltava;
- Рівне — https://t.me/workua_rivne;
- Херсон — https://t.me/workua_kherson;
- Луцьк — https://t.me/workua_lutsk;
- Хмельницький — https://t.me/workua_khmelnytskyi;
- Житомир — https://t.me/workua_zhytomyr;
- Суми — https://t.me/workua_sumy;
- Запоріжжя — https://t.me/workua_zaporizhzhya;
- Черкаси — https://t.me/workua_cherkasy;
- Миколаїв — https://t.me/workua_mykolaiv;
- Тернопіль — https://t.me/workua_ternopil;
- Чернігів — https://t.me/workua_chernihiv;
- Ужгород — https://t.me/workua_uzhhorod.
Крім цього, у воєнний час Work.ua запровадив актуалізацію вакансій кожні 7 днів, щоб зробити пошук роботи більш результативним.
Додамо, що з початком війни в Україні кількість вакансій різко зменшилася, а резюме – побільшало. Кожен другий українець або втратив роботу, або отримує не довоєнний розмір заробітної плати. Ознайомитись зі статистикою, кому найважче знайти роботу під час війни можна тут.