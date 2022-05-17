Робота під час війни: на які професії є попит

Рівень конкуренції на одне робоче місце у квітні був дещо менший та в середньому складав 7 осіб

Роботодавці потроху починають відновлювати робочі процеси й розміщують на кадрових порталах вакансії в різних профсферах. Проте кількість пропозицій роботи набагато нижча за кількість охочих отримати цю роботу.

За даними державної служби зайнятості, у квітні на 25 326 вакансій претендувало 283 356 безробітних, тобто конкуренція на одне робоче місце складала майже 12 осіб. За даними порталу grc.ua, рівень конкуренції на одне робоче місце в квітні був дещо менший та в середньому складав 7 осіб. Проте, є професійні сфери, в яких цей показник набагато вищий через майже повну відсутність пропозицій роботи.

Найбільше вакансій на сайті grc.ua відкрито для спеціалістів сфери продажу (18,6%), в сфері ІТ, інтернет, телеком (13,5%), для фахівців зі сфери транспорту та логістики (9%), робітничого персоналу (8,8%), в будівництві (5,9%), в медицині та фармацевтиці (5,3%).

Ці спеціалісти, окрім фахівців сфери будівництва, були найбільше затребувані від початку війни. Стосовно будівельників та інших спеціалістів сфери будівництво, то позитивна динаміка збільшення пропозицій роботи для них почала прослідковуватися з квітня.

Нагадаємо, що з початком війни в Україні кількість вакансій різко зменшилася, а резюме – побільшало. Кожен другий українець або втратив роботу, або отримує не довоєнний розмір заробітної плати.

Днями президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить безробітним простіше стати на облік, а роботодавцям – отримати додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.