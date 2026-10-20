В Україні видобувають більше газу, ніж споживає промисловість: є можливість експорту – експерт

В Україні обговорюють можливість експортувати до 15% газу за контрольованим механізмом

Експорт до 15% газу пропонують дозволити за умови державного контролю та можливості зупинити постачання

У комерційному сегменті українського газового ринку сформувався профіцит: промисловість через війну споживає менше ресурсу, ніж видобувають компанії. Це стало одним із ключових аргументів на користь часткового і контрольованого експорту. Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

«Тобто в нас зараз виникла ситуація, коли в нас є профіцит газу. Промисловість, вона споживає газу менше, ніж приватні видобувні компанії видобувають, відповідно, приватні видобувні компанії у більшості своїй не мають можливість продати весь газ, який вони видобувають», – пояснив він.

За словами Петренка, саме тому обговорювався не повний вихід на зовнішній ринок, а обмежений механізм із квотами.

«Тому проводилися певні дискусії щодо можливості відкриття експорту точкового, дозованого, квотованого, обмеженого – говорили про різні цифри, але базово близько 15%», – зазначив він.

При цьому держава має зберігати можливість швидко втрутитися, якщо ситуація з газом зміниться.

«Якщо відкривати експорт, то в умовах війни це має бути, на превеликий жаль, але як є, зарегульований механізм, який, з одного боку, забезпечить його прозорість і можливість використання, але з іншого боку – забезпечить баланс інтересів держави у випадку, якщо виникають якісь екстраординарні ситуації, щоб він, умовно, був зупинений чи заблокований», – вважає Петренко.

Раніше в Асоціації газовидобувних компаній України заявили, що рішення посилює позиції нашої держави на європейському газовому ринку: за низьких запасів у європейських сховищах український ресурс може стати додатковим фактором стабільності для ЄС.