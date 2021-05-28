Найбільший постачальник газу в Києві оголосив річний тариф

Компанія пропонує своїм клієнтам газ по 8,7 грн

Компанія «Київгазенерджи», яка є є найбільшим постачальником природного газу у Києві, пропонує клієнтам ціну газу 8,70 грн за куб. м на умовах річного тарифу. Про це повідомляється на сайті компанії.

«ДП «Київгазенерджи» оприлюднило таку ціну в умовах, коли не має угоди про купівлю-продаж природного газу між ДП «Київгазенерджи» та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», хоча усі необхідні документи ДП «Київгазенерджи» направило вище вказаній компанії ще у квітні й досі чекає на їх погодження. Через це газопостачання киян здійснюється за рахунок газу, який ДП «Київгазенерджи» закуповує на відкритому газовому ринку. На сьогодні ціни, які пропонує ринок, є суттєво вищими, ніж 8700 грн за тисячу кубометрів», – йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що «Київгазенерджи» працює над тим, щоб забезпечити киян газом за найбільш прийнятною ціною.

ДП «КиївГазЕнерджи» є найбільшим постачальником природного газу у Києві. Компанія з 2015 року постачає природний газ побутовим споживачам столиці. Клієнтами компанії є близько 780 тисяч сімей столиці та околиць.

Нагадаємо, що з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна. Саме на неї автоматично перевели споживачів. Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні.

Раніше експерти заявляли, що вже в червні 2021 року місячна вартість природного газу може становити 12 гривень за кубічний метр.

Раніше уряд скасував держрегулювання цін на газ. Підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабінет міністрів України продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів в частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Режим повинен був припинити дію з 1 травня 2021 року.

Механізм ПСО виконував роль запобіжника, який робив неможливим відключення підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону. Завдяки його дії галузі вдавалось уникати техногенних катастроф та забезпечувати населення теплом і гарячою водою.

Наприкінці квітня 2021 року народні депутати, – члени Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, – звернулися до уряду з пропозицією ініціювати терміновий розгляд питання продовження терміну дії ПСО для виробників теплової енергії. Проте уряд не прийняв відповідне рішення.

Читайте також: