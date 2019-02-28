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    Економіка та фінанси

    В Україні вперше будуть торгувати акціями Apple

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    <span>В Україну завели перший пакет акцій Apple</span> - В Україні вперше будуть торгувати акціями Apple
    В Україну завели перший пакет акцій Apple

    Ціна на акції Apple в Україні буде вище, ніж в США, через комісійні від брокера

    Український брокер цінних паперів БТС Брокер завів в Україні перший пакет акцій американської компанії Apple.

    Про це заявив голова правління Нацдепозитарію України (НДУ) Міндаугас Бакас.

    Зазначено, що зараз брокер отримує дозвіл в Нацкомісії з цінних паперів на допуск паперів «яблучної« корпорації до обігу на українському фондовому ринку.

    «Частину перевірки взяв на себе Нацдепозитарій, минулого тижня ми вже передали пакет документів в НКЦПФР. У найближчі дні очікуємо, що дозвіл буде отримано«, - розповів Бакас.

    Відзначається, що паралельно з цим акції потрібно зарахувати на рахунок НДУ в міжнародному депозитарії Clearstream. При цьому Бакас не уточнив, скільки саме акцій реєструє брокер.

    Як очікується, ціна на акції Apple в Україні буде вище, ніж в США, через комісійні від брокера. Вартість однієї акції Apple на американській біржі NASDAQ зараз становить 174,3 долара.

    Джерело: news.liga.net

    США економіка фінанси Apple
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