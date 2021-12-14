Верховна Рада узаконила цифрові посвідчення ветерана

310 народних депутатів підтримали запровадження електронного посвідчення ветерана

Верховна Рада дозволила використовувати електронне посвідчення ветерана на рівні з паперовим. Про це інформує пресслужба парламенту.

Зазначається, що 310 народних депутатів підтримали у другому читанні та в цілому проєкт закону №5694 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана.

Закон закріплює на законодавчому рівні можливість використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у посвідченні ветерана війни, постраждалого учасника Революції Гідності, особи, на яку поширюється закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (е-Посвідчення ветерана).

Також передбачено налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Сьогодні також Верховна Рада дозволила допуск в Україну підрозділів збройних сил інших держав для проведення наступного року військових навчань.

Крім того, 14 грудня Рада спростила видачу українських паспортів росіянам. Йдеться про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України. У законі йдеться, зокрема, про росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Також відомо, що Рада 14 грудня працюватиме до вичерпання порядку денного.

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