Нардепи спростили надання громадянства іноземним захисникам України

Закон спрощує порядок набуття громадянства України іноземцями, які проходять службу у ЗСУ та воюють на Донбасі

Верховна Рада спростила процедуру надання громадянства іноземцям, які захищають територіальну цілісність України. Ухвалення відповідного законопроєкту №5630 у другому читанні та в цілому підтримали 285 народних депутатів.

Документ спрощує порядок набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України та беруть безпосередню участь у заходах щодо гарантування національної безпеки та оборони України, стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Крім того, дія закону поширюється на громадян держави, визнаної українським парламентом агресором або окупантом, які зазнавали переслідувань з політичних мотивів.

Верховна Рада у січні 2015 року ухвалила заяву, згідно з якою державою-агресором визнала Російську Федерацію.

Водночас заключні та перехідні положення законопроєкту №5630 передбачають можливість подати декларацію про відмову від іноземного громадянства особами, які набули громадянство України.

Також сьогодні Верховна Рада узаконила цифрові посвідчення ветерана.

Ще Верховна Рада дозволила допуск в Україну підрозділів збройних сил інших держав для проведення наступного року військових навчань.

Крім того, 14 грудня Рада спростила видачу українських паспортів росіянам. Йдеться про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України. У законі йдеться, зокрема, про росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Також відомо, що Рада 14 грудня працюватиме до вичерпання порядку денного.