«Через два щеплення пробив вірус»: Аваков розповів, чим займається на самоізоляції

Ексміністр заявив, що перебуває вдома на самоізоляції, а хвороба протікає без важких симптомів

Вакцинований від Covid-19 колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков захворів на коронавірус. У своєму Instagram він розповів, що хворіє без важких симптомів.

Аваков також опублікував фото з імбиром і лимонами. Ексміністр розповів, що п'є чай, дивиться телевізор і читає.

«Читаю про себе в інтернеті, що мовляв помираю від ковіду. На щастя, ні! Ні, недругам цього не дочекатися! А друзів заспокою. Так, через два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів. Сиджу, п'ю чай, дивлюся тв, читаю книжки. А це, на фото – мої помічники – вітаміни! Дякую тим, хто турбується. Я в порядку. Бережіть себе!», – написав ексміністр у соцмережі.

До слова, головний санлікар спрогнозував пік Covid-захворюваності в Україні.

Варто знати, що в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

Якщо подивитись статистику, то виявляється, що кожен 600-й українець вже помер від Covid-19.

Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

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