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    Думки вголос

    Підготовка до опалювального сезону провалена повністю

    Влада запевняє, що батареї взимку будть теплими - Підготовка до опалювального сезону провалена повністю
    Влада запевняє, що батареї взимку будть теплими
    фото з відкритих джерел

    Що відбувається в енергетиці?

    Торік запаси газу на початок осінньо-зимового періоду складали 28 млрд кубометрів. На початок цього – лише 18,5 млрд. Зараз на складах 600 тисяч тонн вугілля. Це в рази менше, ніж треба для проходження осінньо-зимового періоду.

    Що планує влада? Відкрити імпорт білоруської та російської електроенергії з 1 листопада. Ми заборгували власним шахтарям, Міненерго просить Уряд та Верховну Раду додати 2,1 млрд грн для виплат... І ми відправимо гроші країні-агресору і путінському вассалу Лукашенку. Не підтримати своїх, але фінансувати країни, що становлять небезпеку для нашої держави – як таке може бути?

    Чому не закупили газ навесні? Ми маємо газосховища ємністю більше 30 мільярдів кубометрів.

    Довели до того, що Путін потирає руки і чекає, що Україна приповзе на колінах просити газ. Ганьба такій підготовці.

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    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: газ вугілля Міненерго Путін гроші імпорт Україна уряд
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    Підготовка до опалювального сезону провалена повністю