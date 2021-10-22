Підготовка до опалювального сезону провалена повністю

Що відбувається в енергетиці?

Торік запаси газу на початок осінньо-зимового періоду складали 28 млрд кубометрів. На початок цього – лише 18,5 млрд. Зараз на складах 600 тисяч тонн вугілля. Це в рази менше, ніж треба для проходження осінньо-зимового періоду.

Що планує влада? Відкрити імпорт білоруської та російської електроенергії з 1 листопада. Ми заборгували власним шахтарям, Міненерго просить Уряд та Верховну Раду додати 2,1 млрд грн для виплат... І ми відправимо гроші країні-агресору і путінському вассалу Лукашенку. Не підтримати своїх, але фінансувати країни, що становлять небезпеку для нашої держави – як таке може бути?

Чому не закупили газ навесні? Ми маємо газосховища ємністю більше 30 мільярдів кубометрів.

Довели до того, що Путін потирає руки і чекає, що Україна приповзе на колінах просити газ. Ганьба такій підготовці.

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Джерело: блог Олексія Гончаренко

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