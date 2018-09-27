В Україні знову подорожчав долар: курс валют на 27 вересня



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Вартість долара підвищилася на 8 коп. і становить 28,14 грн

Національна валюта подешевшала на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 27 вересня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,14 грн/долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

100 доларів США – 2814,2843 гривні;

100 євро – 3303,1255 гривні;

10 російських рублів – 4,2797 гривні.

Так, долар з середи подорожчав на 8 копійок. У той же час євро подешевшав на 1 копійку, а вартість російського рубля зріс на 1 копійку.

Зазначимо, 25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:35 встановилися на рівні 28,05-28,07 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 25 вересня на рівні 28,11 гривні.

24 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,06-28,09 гривні за долар.