В Україну з вересня почне літати новий лоукостер

Рейси авіакомпанії з Дюссельдорфа до Києва будуть здійснюватися три рази на тиждень

Німецький лоукостер Eurowings почне літати в Україну. Перший рейс з Німеччини в українську столицю відбудеться 1 вересня. Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Рейси авіакомпанії з Дюссельдорфа до Києва будуть здійснюватися три рази на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях.

Ціна на квиток з Дюссельдорфа до Києва становить від 39,99 євро в одну сторону за тарифом Basic. Він включає перевезення одного предмета ручної поклажі, яка не перевищує 55х40х23 см, а вага 8 кг.

Якщо ручна поклажа пасажира буде перевищувати вагу, його оштрафують на 45 євро біля виходу на посадку.

Реєстрацію на рейси Eurowings проходитиме через Інтернет. Однак якщо пасажир купить найдешевший квиток, то реєстрація на стійці в аеропорту обійдеться в 3-5 євро.

До слова, з 1 червня дочірня компанія ірландського лоукостера, польська Ryanair Sun, поновила рейси з Одеси до польських міст Вроцлав та Катовіце.

Регулярні авіарейси до Вроцлава компанія виконуватиме двічі на тиждень: щовівторка і щосуботи. У ці ж дні пасажири зможуть скористатися послугами Ryanair Sun для подорожей між Одесою та Катовіце.