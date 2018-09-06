В уряді визнали: половина українських мостів знаходиться в аварійному стані



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Фото: kiev.informator.ua Часткове руйнування мосту на вулиці Теліги у Києві

В уряді мають намір облаштувати мости датчиками контролю будівельних конструкцій

Близько 3 тисяч мостів, а це складає половину від усіх мостів, що заходяться у сфері управління «Укравтодору», перебувають в аварійному стані. Це визнав міністр інфраструктури Володимир Омелян під час свого інтерв’ю «Главкому».

«Загальна кількість мостів в Україні - близько 16 тис. У сфері управління «Укравтодору» після децентралізації з 1 січня цього року залишилося близько 6 тис. Половина з них в аварійному стані. Я розумію схвильованість людей», - запевнив він.

За словами урядовця, минулого року «Укравтодором» було відремонтовано 60 мостів, у цьому році планується відремонтувати 45. Їх капітальний ремонт обійдеться платникам податків у 2,3 млрд грн.

«Набагато простіше ремонтувати кілометр дороги, ніж 10 м мосту. Ми маємо програму розвитку автомагістралей України до 2022 року. В її рамках передбачено 25 млрд на ремонт мостів. Чи цього вистачить? Ні, не вистачить. Коли Дональд Трамп у Сполучених Штатах ішов на вибори, одним з ключових пунктів його передвиборної програми було відновлення інфраструктури, на яке він пообіцяв трильйон доларів. Це у розвинених США, де в принципі хороші дороги, чудові хайвеї», - зауважив міністр.

Омелян назвав тривожним дзвіночком падіння моста у Генуї і розповів, що планує міністерство зробити, аби запобігти таким випадкам в Україні.

«Мінінфраструктури спільно з Мінрегіонбудом зараз працюють над ініціативою облаштування мостів датчиками контролю будівельних конструкцій. Це дозволить оперативно контролювати технічний стан мостів. Саме моніторинг стану конструкції дозволить запобігати аваріям», - впевнений він.

Урядовець нарікнув, що в Україні немає можливості, як, наприклад, у Німеччині просто закрити всі аварійні мости, бо в деяких випадках, це призведе до зупинення автомобільного сполучення.

«Я би дуже хотів це робити так, як це роблять у Німеччині: аварійні мости, які потребують капітального ремонту, закривають, а рух пускають паралельними мостами. Але в Україні це розкіш, бо таких паралельних мостів майже немає. Наразі ми обмежуємо рух і встановлюємо габаритно-вагові обмеження для тих мостів, які потребують ремонту. Є мости, які ми не можемо закрити, бо люди взагалі не матимуть сполучення. На таких об’єктах ми обмежуємо вагу транспорту, але ми бачимо, що фури перевозять вантаж вагою у кілька разів більшою, ніж передбачає чинне законодавство. Потім їдуть мостами, які взагалі для цього непридатні, як наслідок – завалюють ці мости. Це типова ситуація для Одеської, Миколаївської, Херсонської областей. Це має бути дорога з двостороннім рухом: влада робить, але ж і ви, хлопці, розумійте, з якою вагою можна їздити», - наголосив очільник Міністерства інфраструктури.

Омелян також відзначив, що усувати обвали мостів, що знаходяться у межах міста, як і ремонтувати ці конструкції, мають виклично місцеві органи влади.

Нагадаємо, на початку липня в Івано-Франківській області обвалився міст, що з'єднує село Довге-Калуське із селом Пійло.

25 липня у Києві на вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.