Від тіньового ринку землі Україна втрачає 24 млрд грн щороку – експерт

Обсяги тіньового ринку оренди і тіньового обробітку сільськогосподарських земель оціюються на рівні близько 8 млн га

Через тіньові схеми щодо оренди землі країна втрачає мільярди. Тож влада має перекрити шпарини в законодавстві, а не збільшувати податкове навантаження на бізнес. Про це заявив генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Роман Сластьон.

«Дійсно, обсяги тіньового ринку оренди і тіньового обробітку сільськогосподарських земель дуже великі. Ми оцінюємо його на рівні близько 8 мільйонів гектарів землі. Це еквівалент близько 24 мільярдів орендної плати на рік», – розповів Сластьон в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, щоб змінити ситуацію, необхідно закрити шпарини в законодавстві. А якщо просто збільшити ставки податків, як планує влада, то ситуація лише погіршиться, і бізнес ще більше почне переходити в тінь.

«Є певні шпарини в законодавстві, які зараз дозволяють цьому відбуватися. Якщо буде збільшено рівень навантаження податкового, то це аж ніяк не стимулюватиме бізнес працювати легально. Навпаки, ми побачимо збільшення кількості тіньової обробки сільськогосподарських земель. І по суті збільшення податкової бази, надходжень так і не відбудеться. Тому що велика частина просто почне переходити надалі в тінь», – пояснив Сластен.

Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.

Водночас інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.